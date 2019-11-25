Мать девочки заявила в полицию на ее возлюбленного
Днем 24 ноября безработная жительница города Волхов в Ленинградской области заявила в полицию о половой связи между молодым человеком и ее несовершеннолетней дочерью. Любовнику девочки 21 год. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина отметила, что ее дочь встречалась с молодым человеком с апреля по сентябрь текущего года. Свидания проходили в одной из комнат коммунальной квартиры на улице Лукьянова.
Артем Г., родившийся в 1998 году, в настоящее время живет в деревне Вындин Остров в Волховском районе. В настоящее время молодой человек не работает. По информации обратившейся, он несколько раз вступал в половую связь с подростком. Девушка родилась в 2003 году, в августе ей исполнилось 16 лет. Сейчас она не учится и не работает.
Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.