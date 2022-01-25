Мать Дани и Ильи Милохиных рассказала, как живет после встречи со знаменитыми сыновьями

Родная мать братьев-блогеров Ильи и Дани Милохиных Любовь рассказала, удалось ли ей получить прощения от своих сыновей спустя годы, а также о том, какие отношения у нее с детьми на данный момент. Интервью опубликовал сайт kp.ru.

Прошел ровно год с тех пор, как Любови удалось встретиться с сыновьями в телеэфире. Первым на встречу с мамой согласился Илья Милохин, а вот Даню женщине обнять так и не удалось. Мальчик затаил обиду на родного человека с тех самых пор, как она оставила их в одном из интернатов Оренбурга. Тогда Илье было четыре года, а Дане на год меньше.

По словам матери звездных сыновей, ее жизнь после встречи с ними никак не поменялась. Она продолжает жить в глубинке, воспитывать дочку и сына.

«Я всегда помню, что детей у меня четверо, а не двое. Сейчас, спустя год после тех событий, когда вся страна узнала мою тайну, я не жалею, что так случилось. Я все это время общаюсь с Ильей, он называет меня мамой и это настоящее счастье. Конечно, пока наши отношения с Илюшей не такие близкие, как хотелось бы, но он отвечает на мои звонки и сообщения, я знаю, как он живет, слышу его голос. А еще он с интересом следит за тем, как растет младшая сестренка. Они с ней напрямую общаются и это, конечно, бальзам для моего материнского сердца», — рассказала женщина.

С Даней общение не задалось с той самой встречи. Женщине удалось узнать номер продюсера сына, однако ни на сообщения, ни на звонки он не отвечает.

«Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день и он меня простит», — сообщила Любовь.

Ошибки, которые были совершены когда-то, уже не исправить, однако Любовь надеется на то, что Даня сможет с ней заговорить.