Мать бросила новорожденную в туалете перинатального центра Приангарья

В Иркутской области женщина оставила свою новорожденную дочь в туалете перинатального центра. Малышку она принесла в сумке и зачем-то взяла с собой старшего ребенка.

Поступок жительницы города Братска попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, видно, как женщина зашла в медицинское учреждение, поднялась на второй этаж и медленно шла по коридору. В одной руке она держала небольшую сумку, а второй — одетую в зимний комбинезон девочку. Из центра мать и дочь вышли уже без сумки.

Новорожденную в туалете нашел один из медицинских сотрудников. О случившемся сообщили в правоохранительные органы, на место приехали следователи.

Начата доследственная проверка. Личность бросившей малышку женщины устанавливают. Новорожденную передали специалистам детской городской больницы. Ее жизни ничто не угрожает.

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