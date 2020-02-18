Мать брошенных в Шереметьево мальчиков подала на отца в суд

Мама двух братьев, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, подала на мужчину в суд. Она хочет ограничить его в родительских правах.

«Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца. Это не лишение родительских прав, а ограничение. Заявление только подано, решения суда еще нет», — рассказал РИА «Новости» представитель отдела опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края.

Собеседник добавил, что ограничение в родительских правах — это временная мера, которая действует полгода. После этого суд снова смотрит на поведение родителя. Если он исправился, то ограничение снимают.

Житель Хабаровска Виктор Гаврилов бросил двух своих малолетних сыновей — одному мальчику девять лет, а другому шесть — в аэропорту Шереметьево 26 января. Вместе с детьми мужчина прилетел в Москву из Хабаровска. С собой у мальчиков был рюкзак с вещами, документами, копией паспорта отца и запиской от него. Гаврилов написал, что у него нет денег для их воспитания и попросил забрать детей в приют.

Мать не жила с ними последнее время и не поддерживала связь с сыновьями. Ранее эта семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики. Родителей мальчиков обвиняли в плохом исполнении своих обязанностей по воспитанию.

Мальчиков отправили к бабушке Комсомольск-на-Амуре под временную опеку. Старшего устроили в школу, а младшего — в детский сад. Самого Гаврилова арестовали в Хабаровске до 13 апреля. Против него возбудили дело об оставлении детей в опасности. В родном городе его также подозревают в избиениях и краже.