Мать Александра Числова выгнали из квартиры после смерти сына
По словам матери Числова, ее выгнала из квартиры внучка, которая получила жилплощадь погибшего актера по оставленному завещанию. Валентина отметила, что родственница не только оставила ее без крыши над головой, но и пожелала смерти.
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«Выгнала и мои вещи выкинула за дверь. Я говорю: «Куда же мне? Мне же сына похоронить надо», — поделилась Валентина.
Она добавила, что раньше имела собственный дом, который сгорел и теперь она не имеет жилья. В свою очередь племянница заверила, что не выгоняла бабушку.
«Пусть хоть сегодня заезжает в эту квартиру и здесь живет», — заявила девушка, но Валентина Числова назвала слова внучки ложью.
Александр Числов ушел из жизни 29 августа 2019 года, ему было 54 года. Мужчина скончался в больнице, куда попал из-за пневмонии. Он запомнился ролями в таких фильмах и сериалах, как «Легенда № 17», «Папины дочки», «Не родись красивой», «Человек из будущего» и других.