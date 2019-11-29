Мать актера Гришечкина оказалась не в курсе нападения на звезду сериала «Солдаты»

СМИ рассказали о нападении на актера Вячеслава Гришечкина. Якобы его избил ученик в собственной квартире. Мать артиста в беседе с «360» подтвердила, что у артиста есть студент из Средней Азии, но о нападении она ничего не знает.

Женщина рассказала, что сын был у нее накануне и потом уехал. В пятницу он должен был ехать в Санкт-Петербург на спектакль.

«Я не в курсе, что произошло. Ничего не знаю абсолютно», — призналась мать Гришечкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезду сериала «Солдаты» избили ночь на 29 ноября в Москве. Нападение, сообщил сайт «РЕН ТВ», произошло на улице Миклухо-Маклая. Врачи диагностировали актеру травму головы, но он отказался от госпитализации.

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Telegram-канал Mash уточнил, что у Гришечкина произошел конфликт со знакомым 24-летним студентом.

«У него живет ученик, который из Туркменистана приехал. Я его никогда не видела», — подтвердила «360» мама актера.

По имеющимся данным, нападавший с места преступления скрылся, а полиция проводит проверку. Сам Гришечкин заявил, что чувствует себя «прекрасно».

Популярность к Вячеславу Гришечкину пришла после роли в сериале «Солдаты», где он сыграл полковника Староконя. Советский и российский актер снимался в «Марше Турецкого», «Каменской» и других проектах.