Мать 17-летнего москвича продала жилье без него. В квартире устроили хостел и не пускают подростка

Два года назад 15-летний Никита Ермолаев остался на улице. Его мать каким-то образом умудрилась выписать его из квартиры и продать жилье. Суд восстановил его права, но попасть домой он все равно не может.

Опекуном мальчика стал его дядя Андрей Мамченко, который вместе со съемочной группой «360» попытался попасть в квартиру. Пока мальчик, ставший студентом ВШЭ, ютится в общежитии, новые хозяева квартиры устроили в ней хостел. В ней стоит восемь кроватей и проживают семь человек азиатской внешности. Один из них признался, что в месяц платит за постой 40 тысяч рублей.

«Я ему сую последние деньги, соцзащита в месяц платит три тысячи рублей. А эти ребята получают в месяц полмиллиона и никого не боятся!» — возмутился Андрей.

Тем интереснее, каким образом суд восстановил регистрацию на жилплощади 17-летнего мальчика. Новые хозяева квартиры, кстати, апеллируют это решение. Параллельно Никита вместе с дядей пытаются по суду аннулировать продажу квартиры его матерью. Ее, кстати, лишили материнских прав.