«Мастерская новых медиа» открылась в Москве

Стартовал первый из трех потоков этого года образовательной программы «Мастерская новых медиа». Занятия пройдут в Москве, по итогам курса более 80 человек из 30 регионов России станут специалистами в области интернет-коммуникаций, сообщили в пресс-центре программы.

Программа будет длиться три месяца и состоять из четырех образовательных модулей, первый из них — на тему современных вызовов в медиасфере. Студентам расскажут о трендах в освещении повестки дня, научат противостоять фейкам и манипуляциям, помогут развить критическое мышление и познакомят с юридическими рисками. Отдельный блок будет посвящен переходу на новые интернет-платформы.

Работа будет построена в формате авторской мастерской, когда в процессе обучения будущих специалистов сопровождает профи, уже достигший успехов в профессии.



Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец отметила, что сейчас понятие «СМИ» размывается, а доверие аудитории к информации меняется.

«То, что раньше казалось постулатом, уже таковым не является, и это только начало изменений. А они всегда несут с собой большие возможности, и только от нас с вами зависит, воспользуемся ли мы ими. Главная идея нашей программы — расширять горизонты и показывать возможности. Многие из наших выпускников уже сейчас показывают потрясающие результаты, запускают новые информационные проекты, фундаментальные изменения в структурах, в которых работают», — сказала Юлия Аблец.

Источник фото: телеканал «360»

Результатом курса для его участников станут не только знания о создании проектов в новых медиа, разработке SMM-стратегии, информационных кампаниях, антикризисных коммуникациях, производстве и продвижении контента, сторителлинга и работы с данными, но и собственные проекты. После конкурсного отбора они будут представлены в АНО «Институт развития интернета» и других организациях.

В прошлом году «Мастерская новых медиа» выпустила более 200 специалистов. Программа организована АНО «Диалог», президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ее образовательным центром Мастерской управления «Сенеж».