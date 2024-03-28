Общество 28 марта 2024, 18:32 Мастер спорта Терехин: Центр тестирования при НГУ им. Лесгафта поможет выбрать секцию для ребенка

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Многие родители очень ответственно подходят к выбору спортивной секции для детей. Как определить сильные стороны ребенка, рассказал директор Центра тестирования при НГУ им. Лесгафта и мастер спорта Владимир Терехин в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По его словам, организация при вузе, осуществляющая деятельность в Северной столице, имеет базу данных по 40 видам спорта. Благодаря этому специалисты разработали точные методы.

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Они включают психологическую диагностику, антропометрические измерения и спортивные тесты. Полученные сведения помогают выявить спортивные задатки, пояснил Терехин.