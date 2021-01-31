Мастер резьбы по дереву начал продавать поделки в соцсетях, чтобы заработать на лечение жены

Мастер резьбы по дереву Игорь Перевалов, проживающий в поселке Куйтун Иркутской области, освоил популярные соцсети, в которых продает свои изделия. Мужчина трудится, пытаясь заработать деньги на лечение жены.

Игорь начал увлекаться резьбой еще в детстве, этому делу его обучил отец. Каждое утро мужчина отправляется в свою домашнюю мастерскую, которую обустроил в предбаннике, и вырезает из дерева разные фигурки, предметы интерьера, ложки и кухонную утварь. Работы в поселке нет, и взрослым приходится искать способы, как заработать на жизнь. Старшая дочь предложила Игорю продавать изделия через соцсети. Она помогла отцу завести страницу в Instаgrаm и научила отца выкладывать посты с поделками. Сейчас у 58-летнего мужчины уже более 60 тысяч подписчиков, также он завел страницу в TikTok, где ролики Перевалова уже собрали миллион лайков.

Стоимость поделок в среднем составляет 5–10 тысяч рублей. Мужчина признался, что ему часто пишут люди, которые хотят купить его работы за 500 рублей, но он не хочет отдавать их за бесценок.

«Я же все своими руками делаю. Столько сил и любви вкладываю», — объяснил мастер в интервью Life.

Мужчина собирает деньги на лечение жены, с которой они уже более 33 лет в браке. Женщина мучается из-за болей в суставах и с трудом передвигается. Игорь рассчитывает накопить на путевку в санаторий. По его словам, заказы стабильно приходят один-два раза в месяц.