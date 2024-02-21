Общество 21 февраля 2024, 11:37 Мастер маникюра Вахрушева: частое использование гель-лака приводит к истончению ногтей

Читать 360tv в

Мастер маникюра Екатерина Вахрушева рассказала о неприятных последствиях частого нанесения гель-лака. Результатом может стать истончение ногтевой пластины, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, специалисты работают только с верхним слоем, толщина которого составляет примерно 0,3 миллиметра.

Реклама

«Раз за разом снимая покрытие, мы его стираем», — пояснила Вахрушева.

Она добавила, что «оголенные» ногти больше подвержены химическому ожогу.