Мастер маникюра рассказал о спросе на маникюр с QR-кодом
Мастер маникюра Галяуф: россияне стали делать маникюр с QR-кодом о вакцинации
Мастер по маникюру Ирина Галяуф рассказала о том, что в России становится популярным тренд на маникюр с личным QR-кодом о вакцинации. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Она уточнила, что на ногте делается изображение настоящего QR-кода, который работает. Клиентки стали просить сделать такой дизайн все чаще.
«Заказали макет на бумажной основе как стикер с личного QR-кода, в типографии изготовили стикер на липкой основе, и нанесла уже на цвет, закрепила топовым защитным покрытием», — рассказала она о технологии такой процедуры.
Ранее россияне начали набивать татуировки с QR-кодами. Директор одного из тату-салонов Александр Тюряков считает, что это не очень удачная идея. Он рассказал, что старается объяснять своим клиентам, что татуировка — это на всю жизнь. И неизвестно, сколько времени QR-коды будут актуальны.