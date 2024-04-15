Общество 15 апреля 2024, 16:47 Мастер маникюра Котова: не стоит тереть пятки пилками до красноты

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Педикюр в домашних условиях требует соблюдения определенных правил. Так, не стоит тереть пятки пилками до красноты, сообщила директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, для этих целей стоит выбирать пилки на металлической основе с мелким абразивом из карбида кремния — они ухаживают за кожей, не травмируя ее. При этом лучше отказаться от использования деревянных пилок и пемзы.

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После процедуры на ноги можно нанести питательный крем. В теплое время года желательно использовать увлажняющие гели, отметила Котова.