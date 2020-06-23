Мастер леса: лесничество на тушение пожаров не имеет ни сил, ни средств
Мастер леса Иван Ушаков обсудил с «Ридусом» проблему лесных пожаров в России.
«Мы выполняем все профилактические работы по лесным пожарам: прокладываем минерализованные полосы, в случае возникновения огня быстро реагируем», — поделился собеседник издания.
По его словам, у лесничества нет ни средств, ни сил на тушение пожара. Это решили возложить на МЧС, но, по мнению Ушакова, специалисты ведомства должны привлекаться лишь в чрезвычайных ситуациях, а лесными пожарами должна заниматься государственная бюджетная организация, наподобие лесной охраны или защиты от пожаров.