Мастер леса: лесничество на тушение пожаров не имеет ни сил, ни средств

«Мы выполняем все профилактические работы по лесным пожарам: прокладываем минерализованные полосы, в случае возникновения огня быстро реагируем», — поделился собеседник издания.

По его словам, у лесничества нет ни средств, ни сил на тушение пожара. Это решили возложить на МЧС, но, по мнению Ушакова, специалисты ведомства должны привлекаться лишь в чрезвычайных ситуациях, а лесными пожарами должна заниматься государственная бюджетная организация, наподобие лесной охраны или защиты от пожаров.