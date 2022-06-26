Мастер-классы для приемных детей из Донбасса провели в «Антикварном центре на Садовом»

Для приемных детей из ДНР и ЛНР организовали мастер-классы в «Антикварном центре на Садовом». Мероприятия посетили шесть семей из Подмосковья. Организовать встречу помогло министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Пригласить ребят на мастер-классы предложила художница Виктория Максимова. Она подчеркнула, что организаторам хотело поддержать детей Донбасса.

«Мы пригласили сюда ребят, которых взяли под опеку многодетные семьи, и решили им сделать приятное, полезное, наполнить их чувствами, дать понять, что о них думают, их поддерживают. Мы хотели подарить ребятам частичку своей любви, души и сердца, поделиться своими знаниями», — рассказала художница.

Она добавила, что результат встречи превзошел все ожидания. Положительные эмоции получили не только дети, но и их родители. Программа состояла из нескольких мастер-классов, в которых участвовали 25 детей и подростков. Они научились рисовать масляными красками, создавать фигуры из пластилина.

«Мне очень понравились все сегодняшние занятия. Здесь добрые люди — художники, преподаватели помогут, если что-то не получается», — поделилась одна из участниц мастер-классов.

Для гостей галереи подготовили живую музыку в исполнении пианиста и мастеров игры на ханге. Приемным семьям вручили также сертификаты по 30 тысяч рублей на покупку техники в один из сетевых магазинов электроники.

«Сегодня мы первый раз попробовали рисовать масляными красками. Моим девочкам очень понравилось, теперь они хотят даже пойти в художественную школу, чтобы продолжать этим заниматься. Может быть в наших детях есть таланты и им просто необходим импульс, которым являются такие мероприятия. Думаю, их нужно проводить чаще», — отметила приемная мать Лидия Рыжикова.

Два месяца назад из детдомов Донбасса в Подмосковье приехали 27 детей-сирот. Ребят взяли под опеку приемные родители. Помочь найти детям новые семьи предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.