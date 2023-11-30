Общество 30 ноября 2023, 09:53 Мастер-классы для детей и взрослых от Москвы проведут на выставке «Россия» с 30 ноября Москва подготовила мастер-классы для детей и взрослых на выставке «Россия» Сайт мэра и правительства Москвы

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С 30 ноября по 3 декабря в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» проведут серию мастер-классов для детей и взрослых. Участников научат созданию чайного купажа, росписи шоперов и деревянных значков, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Например, на первом мероприятии гостей не только научат создавать авторский чай, но и расскажут о культуре и истории этого напитка, а также научат различным способам его заваривания.

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В субботу, 2 декабря, пройдет мастер-класс для любителей шоперов. Участников научат расписывать их. Например, они декорируют их под «Солнце столицы» или символами БКЛ.

Еще одно творческое мероприятия состоится в воскресенье, 3 декабря. На нем гостей научат создавать деревянные значки. Участники узнают о подходящих материалах и кистях, а затем изготовят оригинальную поделку с изображением символа столицы.

Выставка «Россия» проходит на ВДНХ, она продлится до 12 апреля 2024 года. Ранее на ней стартовала неделя хоккея в павильоне «Роснефти».