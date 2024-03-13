Общество 13 марта 2024, 12:23 Мастер-класс «Масленичка» проведут в рамках выставки-ярмарки «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде

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В департаменте туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода рассказали о часах работы выставки-ярмарки «Секреты мастеров». Она будет работать в городе до 7 апреля с 10:00 до 19:00, написало НИА «Нижний Новгород».

Жители города смогут купить изделия народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, традиционные масленичные сувениры и сладости.

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В воскресенье, 17 марта, пройдут мастер-классы по изготовлению сервировочного украшения на блины «Масленичка» и сувенирной куколки из джута «Чучелко». Гости также смогут посетить бесплатную дегустацию меда.