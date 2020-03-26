Мастер из Липецка пририсовал Онищенко «зоновские» татуировки

Депутат Геннадий Онищенко, раскритиковавший татуировки, и сам получил пару наколок. Правда, только на портрете. Татуировщик из Липецка наградил Онищенко парой живописных изображений.

«Онищенко недавно же высказался, что нужно запретить татуировки, что женщины похожи на ковры. Всякой ерунды наговорил, наоскорблял. Прежде чем что-то запретить, нужно что-то разрешить. Нет вида деятельности такого, татуировка, ничего не узаконено», — объяснил «360» татуировщик из Липецка Вадим Майский.

Он нарисовал портрет Онищенко и добавил ему пару татуировок. Среди прочего можно заметить перстень, который набивают в тюрьмах тем, кто сидит за кражу.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» в конце февраля заявил, что татуировки набивает люди с переизбытком гормонов. Он сравнил татуированное тело женщины с прикроватным ковриком.