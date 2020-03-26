Мастер из Липецка пририсовал Онищенко «зоновские» татуировки
«Онищенко недавно же высказался, что нужно запретить татуировки, что женщины похожи на ковры. Всякой ерунды наговорил, наоскорблял. Прежде чем что-то запретить, нужно что-то разрешить. Нет вида деятельности такого, татуировка, ничего не узаконено», — объяснил «360» татуировщик из Липецка Вадим Майский.
Он нарисовал портрет Онищенко и добавил ему пару татуировок. Среди прочего можно заметить перстень, который набивают в тюрьмах тем, кто сидит за кражу.
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» в конце февраля заявил, что татуировки набивает люди с переизбытком гормонов. Он сравнил татуированное тело женщины с прикроватным ковриком.