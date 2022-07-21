Мастер Гильмутдинова рассказала, как долго надо восстанавливать ногти после неудачной процедуры

Мастер маникюра, призер чемпионатов по маникюру NAIL STAR, «Золотая Долина», основатель студии маникюра и педикюра Candy NAIL Айзиля Гильмутдинова заявила, что после неудачных процедур следует восстанавливать ногти около трех месяцев. Об этом она сообщила изданию Pravda.Ru.

По словам специалистов, самой распространенной ошибкой клиентов является долгая носка покрытия гель-лаком.

«Длительная носка может привести к расслоению, истончению ногтевой пластины, а также может произойти поломка, так как у ногтя есть зона стресса, это место, где он чаще всего ломается, и чем дальше эта зона стресса от основания ногтя, тем больше вероятность сломать ногтевую пластину. Также сразу после маникюра край покрытия находится под кутикулой, но при отрастании оно отходит от ногтя, и могут возникнуть „воздушные карманы“, куда начинают попадать вода, грязь, что создает благоприятную микрофлору для грибка», — объяснила мастер.

В случае, если у ногтей появился запах или поменялся цвет, необходимо обратититься к врачу-дерматологу.

Гильмутдинова также отметила, что неопытные мастера могут «перепилить» ногтевую пластину при снятии гель-лака и нарушить матрикс — часть ногтя, где синтезируются созревают его новые клетки.

Мастер посоветовала не вестись на низкую цену у «новичков», поскольку результаты маникюра могут быть плачевными.