Массовый заплыв на резиновых женщинах устроили в Ленобласти

Соревнования по плаванию на надувных женщинах Bubble Baba Challenge провели сегодня в деревне Лосево под Санкт-Петербургом. Участники заплыва вместе с куклами из секс-шопа боролись с волнами на Лосевском пороге на реке Вуоксе.

Организаторы заявили, что Bubble Baba Challenge возродили после девятилетнего перерыва. В этом году он состоялся в рамках водного фестиваля «Вуокса — Смена поколений 2021», которому в этом году исполняется 50 лет.

Соревнования по плаванию с резиновыми женщинами проходили с 2003 по 2011 год, а начиная с 2012-го их проведение запретили из-за строительства мостов и ряда других административных причин. На заплыве установили возрастной ценз в 18 лет.

«Никакой скабрезности, но очень весело», — заявили организаторы.

Помимо этого, в рамках Bubble Baba Challenge провели вело-ББЧ-заезд. Желающие должны были преодолеть расстояние от ТЦ «Мега Парнас» до Лосева на велосипедах с надувными женщинами на багажнике или рюкзаке.

По данным kp.ru, участниками заплыва стали почти 500 человек. Многие наряжали надувных кукол. При этом, судя по фото с места соревнований, о социальной дистанции и других ограничительных мерах на фестивале думали в последнюю очередь. Зато был организован «Баба-склад», где те, у кого не было своей резиновой женщины, могли взять ее напрокат.