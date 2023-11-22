Важное 22 ноября 2023, 15:33 Массовый сбой произошел во «ВКонтакте» Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем соцсети «ВКонтакте»

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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Многие пользователи не смогли зайти в личный аккаунт. В этом убедился телеканал «360».

Скрин при сбое сервиса / «ВКонтакте»

«Страница временно недоступна. Попробуйте позже», — высветилось в сообщении при попытке открыть сайт.

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Лента в приложении для смартфона также перестала обновляться.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили ТАСС, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.

«Специалисты работают над восстановлением доступа», — отметили в заявлении.

В марте 2023 года пользователи социальной сети также сталкивались с проблемами во время отправки сообщений и входа в личный аккаунт. Больше всего трудности испытали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что свыше половины россиян признали соцсети неотъемлемой частью своей жизни. Так, 54,7% опрошенных не могут обойтись без ежедневного входа в виртуальный мир.