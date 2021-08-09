Массовый сбой произошел в Telegram. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, на сбой в обед пожаловались 43 пользователя. В основном все они из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Представители компании пока никак не прокомментировали сообщения о сбое в работе мессенджера.

Источник фото: сайт Downdetector

Последний раз сбой в мессенджере произошел 24 июня. Тогда 88% пользователей пожаловались, что не могли запустить приложение. У 12% не отправлялись сообщения. Проблемы также начались в обед.

Также пользователи мессенджера испытывали трудности в работе 18 июня. Еще один крупный сбой произошел в ночь на 7 июня. Тогда мессенджер упал у пользователей по всему миру. Люди не могли отправлять сообщения, жаловались на отсутствие соединения с сервером.