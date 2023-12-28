Общество 28 декабря 2023, 20:36 Массовый сбой произошел в работе Telegram Пользователи в России пожаловались на массовые сбои в Telegram Unsplash

Читать 360tv в

В работе мессенджера Telegram произошел серьезный массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой файлов. Некоторые юзеры не могут отправить сообщения. Также не обновляются Telegram-каналы. Больше всего обращений о сбоях поступило из Челябинска, Тулы, Вологды, Севастополя и Таганрога.

Реклама

Последний раз пользователи сообщали о сбое в работе мессенджера 30 ноября. Люди заявили о проблемах с соединением, неполадках в работе приложения и сбоях при отправке сообщений.

Также проблемы с Telegram наблюдались 24 ноября. Нарушения зафиксировали в ряде регионов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Татарстане, Башкирии и Чечне.