Массовый сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По данным сайта на 16:15 по московскому времени, на работу соцсети пожаловались 169 человек. Также выяснилось, что у 53% возникли проблемы с сайтом, у 27% — с приложением, у 20% — с подключением сервера.

Источник фото: скриншот сайта Downdetector

Больше всего отчетов с жалобами поступило от жителей Москвы, Воронежа, Краснодара.

Последний раз пользователи жаловались на работу «Вконтакте» в середине октября. Тогда было зафиксировано более четырех тысяч отчетов о сбоях. Проблемы возникли в крупных городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Тогда же произошел сбой в работе Instagram. На трудности жаловались жители из стран Западной Европы. Но самый большой сбой в истории Сети произошел 4 октября. Весь мир несколько часов не мог воспользоваться Instagram, Facebook и WhatsApp.