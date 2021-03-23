Массовый сбой произошел у Viber, Google и «Тинькофф»

Вечером во вторник пользователи начали активно жаловаться на проблемы с работой Viber и Google, Mail.ru и сайтом банка «Тинькофф».

Это следует из отчета сайта Downdetector. На проблемы с отсутствием соединения у Viber пожаловались 77% пользователей. 18% заявили, что у них не отправляются сообщения. У 4% не показывает статус. За последние часы отправлены более 300 отчетов.

Источник фото: скриншот сайта Downdetector

Также на проблемы со входом пожаловались пользователи Google. Об этом сообщили 32%.