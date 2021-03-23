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    23 марта 2021, 17:03

    Массовый сбой произошел у Viber, Google и «Тинькофф»

    Анастасия Калинина

    Вечером во вторник пользователи начали активно жаловаться на проблемы с работой Viber и Google, Mail.ru и сайтом банка «Тинькофф».

    Массовый сбой произошел у Viber, Google и «Тинькофф»

    Это следует из отчета сайта Downdetector. На проблемы с отсутствием соединения у Viber пожаловались 77% пользователей. 18% заявили, что у них не отправляются сообщения. У 4% не показывает статус. За последние часы отправлены более 300 отчетов.

    Массовый сбой произошел у Viber, Google и «Тинькофф» | Изображение 1Источник фото: скриншот сайта Downdetector

    Также на проблемы со входом пожаловались пользователи Google. Об этом сообщили 32%.