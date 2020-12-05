Массовый сбой произошел у приложения и сайта «Сбера»

Сейчас не могут совершить платеж 50% пользователей, 28% не могут перевести деньги и 25% пожаловались на проблемы со всеми сервисами.

Больше всего отчетов на проблемы со «Сбером» написали жители Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Также сбой произошел в Саратове, Твери, Смоленске, Брянске, Красноярске, Волгограде. Менее активно о неполадках сообщают в Новокузнецке, Омске, Челябинске, Уфе, Сургуте, Воронеже, Пензе и Калининграде.

Первый всплеск произошел в 15:12 по московскому времени. Тогда поступило 68 жалобы, через час их уже стало 314.

Последний раз массовый сбой произошел у Spotify. На проблемы пожаловались более шести тысяч человек со всего мира. Больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов.