Массовый праздник отменили в Магнитогорске из-за коронавируса
День города в Магнитогорске и День металлурга, который отмечаются одновременно в третье воскресенье июля, проведут дистанционно из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Магнитогорска.
По ее данным, «проведение торжественного празднования Дня города и Дня металлурга в очной форме не запланировано».
«Праздничные мероприятия в эти дни пройдут в формате „онлайн“. Совместно с ПАО „ММК“ создана рабочая группа по организации и проведению общегородского праздника „День города и День металлурга“», — уточнила пресс-служба.