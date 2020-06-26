Массовый праздник отменили в Магнитогорске из-за коронавируса

По ее данным, «проведение торжественного празднования Дня города и Дня металлурга в очной форме не запланировано».

«Праздничные мероприятия в эти дни пройдут в формате „онлайн“. Совместно с ПАО „ММК“ создана рабочая группа по организации и проведению общегородского праздника „День города и День металлурга“», — уточнила пресс-служба.