Массовые убийства в Орловской области в годы войны признали геноцидом

Массовые убийства мирных жителей в Орловской области нацистами во время Великой Отечественной войны признаны геноцидом. Такое заключение вынес Орловский областной суд, написало РИА «Новости».

Многочисленные факты преступлений, совершенных нацистами на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны, рассматривались в рамках открытого судебного процесса. Иск по поручению генпрокурора Игоря Краснова направила областная прокуратура. Дело рассмотрели в пятницу.

В суде выступили ветераны, малолетние узники и дети войны. Одна из жительниц региона рассказала, как нацисты во время оккупации на ее глазах зверски расправились с отцом. Заслушали родственников подростка из деревни Третье Нижнее Долгое, которых удалось установить благодаря генетической экспертизе. На суде выступили и поисковики, работавшие на месте массовых захоронений, историки, краеведы.

«Признать установленные преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области, геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР», — зачитал решение судья Сергей Должиков.

Жертвами нацистов за время оккупации области стали более 421 750 человек, передало РИА ФАН.