Массовые развлекательные мероприятия отменили в Ленинградской области | 360°

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Массовые развлекательные мероприятия отменили в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Дрозденко отменил развлекательные акции в регионе

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Все областные массовые мероприятия развлекательного характера отменили в Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации. Ограничение распространится даже на новогодние корпоративы.

«Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей», — пояснили в канале.

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Главам администраций муниципальных районов направили соответствующие рекомендации.

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До этого новогодние массовые мероприятия решили отменить в Калуге. Сэкономленные деньги из муниципального бюджета также планируют направить на поддержку мобилизованных.

Ранее некоторые субъекты, в том числе Воронеж и Ростов-на-Дону, решили отменить праздничные акции ко Дню города. Традиционных торжественных открытий праздника, концертов и фейерверков не было. В Воронеже сохранили лишь несколько локальных мероприятий.

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