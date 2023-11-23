Общество 23 ноября 2023, 15:57 Массовые рассылки назвали главной уловкой мошенников в «Черную пятницу»

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Специалисты Роскачества в беседе с Lenta.ru рассказали, что во время «Черной пятницы» мошенники прибегают к главной уловке — рассылке уведомлений.

Злоумышленники создают сайты-клоны маркетплейсов, затем рассылают фишинговые ссылки по СМС или электронной почте. Все их действия рассчитаны на невнимательных клиентов.

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«Предлоги могут быть разными — так преступники пытаются заполучить данные вашей платежной карты. Поэтому в коротком сообщении всегда есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы получить что-то», — отметили в организации.

Когда в ссылке содержится форма для введения конфиденциальной информации, можно понять, что здесь орудуют мошенники.