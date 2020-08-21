facebook_pixel
    21 августа 2020, 16:55

    Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Башкирии

    Артур Блянихов

    Главный дорожный инспектор Башкирии Динар Гильмутдинов предупредил, что в республике пройдет массовая проверка водителей. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По данным издания, проверки коснутся грубых нарушителей ПДД и автомобилистов в нетрезвом состоянии. Уточняется, что езда в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрен более крупный штраф (200-300 тысяч) или уголовная ответственность.

    Новости SMI.FM