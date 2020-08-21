Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Башкирии

По данным издания, проверки коснутся грубых нарушителей ПДД и автомобилистов в нетрезвом состоянии. Уточняется, что езда в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрен более крупный штраф (200-300 тысяч) или уголовная ответственность.