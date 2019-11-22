Массовые профессии будут исчезать в России постепенно

Появление новых профессий предсказали в России. Роботы нас не вытеснят Подробнее

В Госдуме понимают, что в современном мире появляются новые технологии, робототехника, системы искусственного интеллекта. По этим причинам определенные профессии будут вытесняться.

«Это все произойдет, но это произойдет не завтра, все будет очень поступательно, медленно, не скачкообразно», — объяснил Нилов.

Пока что нет технической возможности для полного отказа от профессии продавца или водителя такси, отметил политик. В крупных супермаркетах устанавливают кассы самообслуживания, которые нацелены на удобство для покупателей. Тем не менее некоторые горожане все равно отдают предпочтение общению с продавцом.

А беспилотные такси могут повлиять на исчезновение профессия таксиста. Однако этот род трудовой деятельности перестанет существовать только при условии, что все машины станут автопилотируемыми.