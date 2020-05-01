Массовые облавы на пьяных водителей пройдут в России в майские праздники

Дорожные инспекторы в период майских праздников организуют массовые рейды по выявлению пьяных за рулем. Они пройдут в рамках проверок соблюдения режима самоизоляции и нарушения ПДД.

Как рассказал ТАСС представитель ГИБДД России, никакого снисхождения к пьяным водителям быть не может ни в дни пандемии, ни в какое-либо другое время. Статистика говорит о том, что нетрезвые автомобилисты в последнее время стали чаще попадать в аварии.

«За неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил собеседник агентства.

Всего произошло почти три тысячи аварий с участием пьяных водителей. В них погибли 650 человек. Это на 20,8% больше, чем в прошлом году. Алкоголь стал причиной каждого десятого ДТП в России с начала 2020 года.

Наказание за «пьяные» ДТП ужесточили в России летом 2019 года. Если нетрезвый водитель станет виновником гибели человека, то за решетку он может отправиться на 12 лет (раньше — максимум на семь). В случае смерти двух и более людей виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.