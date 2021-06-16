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    16 июня 2021, 18:37

    Массовые мероприятия запретили в Воронежской области из-за пандемии

    Дарья Морозова

    Новые ограничения ввели в Воронежской области из-за коронавируса. В регионе отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

    «Исключение — общегородской выпускной в Воронеже. Он пройдет с соблюдением всех мер безопасности, включая тестирование на COVID-19», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что мероприятия, которые были запланированы на июль и август пока остаются в силе. Также будут проверены заведения общепита на соблюдение мер безопасности, и усилится дезинфекция общественного транспорта, остановок и подъездов.