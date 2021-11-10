Массовые мероприятия запретили в Новгородской области до 1 декабря

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о продлении запрета на массовые мероприятия в регионе. Он сохранится до 1 декабря.

Никитин уточнил, что ограничения будут сохранены с понедельника, 15 ноября, и до 1 декабря. Запрет распространится на массовые развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные другие мероприятия, сообщило РИА «Новости».

Новгородская область стала первым регионом, где был продлен режим нерабочих дней. Его ввели с 25 октября и после 7 ноября продлили еще на неделю. Помимо запрета на массовые мероприятия, в области закрыты кинотеатры, кафе, рестораны и другие точки общепита и солярии.

Сегодня об ужесточении антикоронавирусных мер также заявили в Мурманской области. Там власти приняли решение не пускать жителей в торговые центры, бани, солярии, сауны и салоны красоты.

В Санкт-Петербурге накануне выпустили постановление об обязательной вакцинации всех жителей старше 60 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания.