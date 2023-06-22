Общество 22 июня 2023, 22:26 Массовые мероприятия запретили в Курской области Массовые мероприятия запретили в Курской области ради усиления безопасности Freepik

Читать 360tv в

Правительство Курской области ввело запрет на проведение массовых мероприятий в регионе в целях усиления безопасности. Эта информация следует из постановления главы области. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона, его подписал врио губернатора Алексей Смирнов.

В постановлении указано, что ограничения не действуют на мероприятия, причастные к государственным праздникам. Такие меры продолжатся до снятия режима среднего уровня реагирования.

Реклама

Ранее украинские националисты начали массированный обстрел Глушковского района Курской области. В результате жертв и пострадавших среди мирных жителей не было, однако получил повреждения один из автомобилей в поселке Теткино.

Кроме того, три украинских боеприпаса прилетели в деревню Елизаветовка и задели склады сельскохозяйственного предприятия. Из-за случившегося часть деревни осталась без электроэнергии.