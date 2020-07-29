Массовые мероприятия в Москве будут запрещены до конца августа

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве, скорее всего, продлится как минимум до конца августа. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на совещании на тему санитарно-эпидемической ситуации, которое провел Владимир Путин.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы скорее оставим до конца августа», — заявил Сергей Собянин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

Также на совещании выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая рассказала, что большинство вузов готовы открыться 1 сентября. Это порядка 92% высших учебных заведений. Остальные смогут принять студентов с 14 сентября. Если же появится острая необходимость снова перенести дату начала занятий, то вузам дадут такую возможность. Но перенос должен быть не более чем на два месяца.

Минпросвещения сообщило, что школьники также смогут начать учиться в обычном формате с 1 сентября. Кроме того, им пообещали, что будут проведены традиционные линейки, посвященные началу года.