24 июня 2023, 08:28
Массовые мероприятия отменили в Воронежской области
Губернатор Воронежской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в регионе
В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал губернатор.
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Он отметил, что ситуация в регионе стабильная, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Гусев попросил местных жителей и гостей региона сохранять спокойствие и пообещал продолжить информировать об обстановке и принятых решениях.
Ранее губернатор не исключил, что власти Воронежской области могут начать досмотр машин на дорогах региона. Он призвал людей с пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям и напомнил, что необходимо доверять только проверенным источникам информации.
Местным жителям рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон».
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