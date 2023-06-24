Общество 24 июня 2023, 08:28 Массовые мероприятия отменили в Воронежской области Губернатор Воронежской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в регионе РИА «Новости»

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В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал губернатор.

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Он отметил, что ситуация в регионе стабильная, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Гусев попросил местных жителей и гостей региона сохранять спокойствие и пообещал продолжить информировать об обстановке и принятых решениях.

Ранее губернатор не исключил, что власти Воронежской области могут начать досмотр машин на дорогах региона. Он призвал людей с пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям и напомнил, что необходимо доверять только проверенным источникам информации.

Местным жителям рекомендовали воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон».