Общество 24 июня 2023, 09:39 Массовые мероприятия отменили в Москве из-за режима контртеррористической операции Мэр Москвы Собянин: в столице введен режим КТО, массовые мероприятия отменены РИА «Новости»

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В Москве начал действовать режим контртеррористической операции, в связи с этим все массовые мероприятия отменены. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Москве введен режим контртеррористической операции», — отметил мэр Москвы.

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Он подчеркнул, что в связи с этим отменили массовые мероприятия, но передвижение по городу остается свободным, службы работают в полном объеме.

Собянин поблагодарил москвичей и гостей столицы за понимание и спокойствие.

МЧС перенесло вручение дипломов выпускникам вузов с Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Мероприятие в указанном месте отменено по объективным причинам», — подчеркнули в МЧС, уточнив, что церемонию перенесли в Академию государственной противопожарной службы.

Ранее режим КТО ввели в Москве и Московской области.