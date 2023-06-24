24 июня 2023, 09:39
Массовые мероприятия отменили в Москве из-за режима контртеррористической операции
Мэр Москвы Собянин: в столице введен режим КТО, массовые мероприятия отменены
В Москве начал действовать режим контртеррористической операции, в связи с этим все массовые мероприятия отменены. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Москве введен режим контртеррористической операции», — отметил мэр Москвы.
Реклама
Он подчеркнул, что в связи с этим отменили массовые мероприятия, но передвижение по городу остается свободным, службы работают в полном объеме.
Собянин поблагодарил москвичей и гостей столицы за понимание и спокойствие.
МЧС перенесло вручение дипломов выпускникам вузов с Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Мероприятие в указанном месте отменено по объективным причинам», — подчеркнули в МЧС, уточнив, что церемонию перенесли в Академию государственной противопожарной службы.
Ранее режим КТО ввели в Москве и Московской области.
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама