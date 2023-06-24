Общество 24 июня 2023, 09:08 Массовые мероприятия отменили в Липецкой области Власти Липецкой области приняли решение отменить все массовые мероприятия в регионе РИА «Новости»

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Все запланированные массовые мероприятия отменили в Липецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», — говорится в сообщении.

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Ранее утром в субботу губернатор Игорь Артаманов провел совещание с силовыми ведомствами в региональном управлении ФСБ Липецкой области. Он подчеркнул, что все подразделения по-прежнему работают в штатном режиме. Он попросил жителей региона сохранять спокойствие.

Ранее Артамонов предупредил жителей региона о перекрытии движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области. Оперативные службы развернули на месте оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания.

Также утром в субботу стало известно об отмене массовых мероприятий в Воронежской области и в городе Ростов-на-Дону.