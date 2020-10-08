Массовые мероприятия отменили в Челябинской области

Массовые мероприятия в закрытых помещениях отменили в Челябинской области по причине роста числа заражений корнавирусом. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона.

«Мы разослали письма в муниципалитеты с указанием отменить массовые мероприятия в сфере культуры, которые проводятся в закрытых помещениях», — процитировал министра культуры региона Алексея Бетехтина сайт Ura.ru.

По его словам, эти меры не распространяются на театры и музеи, которые работают в обычном режиме. Уточняется, что министр социальных отношений региона Ирина Буторина отправила письма руководителям некоммерческих организаций (НКО), получившим гранты по линии министерства.

Она попросила их также отказаться от проведения мероприятий. Накануне министерство спорта региона отменило спортивные соревнования, проходящие в помещениях.