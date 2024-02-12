Общество 12 февраля 2024, 22:41 Массовые мероприятия на улицах запретили в Ленинградской области Оперштаб Ленобласти запретил уличные мероприятия из-за угрозы атаки дронов РИА «Новости»

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Жители Ленинградской области остались без уличных мероприятий из-за угрозы диверсий с использованием беспилотников. Такое решение на последнем заседании принял Оперативный штаб региона. Выписка из протокола встречи появилась н а официальном портале «Электронное опубликование документов».

Решение приняли на основании поручений губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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«В целях принятия дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности запретить на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений», — сказано в тексте протокола заседания.

На минувшей неделе оперативный штаб Ленинградской области запретил в регионе проведение митингов и шествий до 1 мая 2024 года. Свое решение ведомство объяснило угрозой терактов и других провокаций.

Дрозденко поручил чиновникам и членам правительства встречаться жителями, если у них возникнут какие-либо вопросы и проблемы.

В конце января на объектах инфраструктуры Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Силовые структуры региона получили право уничтожать любые виды беспилотников, если они появятся около важных объектов.

Постановление приняли после крупного пожара на угольном терминале в порту поселка Усть-Луга. Владеющая хранилищем компания «Новатэк» заявила, что причиной возникновения огня стало внешнее воздействие.

Между тем, в Сети появилось видео, что терминал атаковал неизвестный беспилотник. Западные и украинские СМИ сообщили, что за пуском дрона и организацией диверсии стояли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.