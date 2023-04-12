12 апреля 2023, 22:13
Массовые мероприятия на 9 Мая отменили в Херсонской области
Сальдо: праздничные мероприятия не будут проводить 9 Мая в Херсонской области
Власти Херсонской области приняли решение не проводить в регионе массовые мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал в интервью телеканалу «Таврия».
«В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях военного положения, массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности», — объяснил он.
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Врио губернатора добавил, что сейчас в регионе в порядок приводят мемориалы и памятники, посвященные победе в Великой Отечественной войне.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике отменили праздничные мероприятия 1 и 9 мая. По его словам, традиционное шествие «Бессмертного полка» в День Победы, а также первомайские демонстрации в Крыму и Севастополе пришлось отменить из соображений безопасности.
В Кремле также напомнили, что окончательное решение по проведению праздничных мероприятий на 9 Мая самостоятельно принимают власти субъектов страны. В Москве парад Победы на Красной площади будут проводить в обычном режиме.
День Победы 9 мая
Херсон
Херсонская область
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