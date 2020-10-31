Массовые мероприятия на 4 ноября отменили в Москве

В департаменте получили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября в разных районах Москвы, но их не согласовали.

От запланированной программы пришлось отказаться из-за коронавируса.

«В соответствии со складывающейся эпидемической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента РФ <…> установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать», — говорится в сообщении.

Хотя еще недавно планировалось проведение массового мероприятия, посвященного 79-летию исторического парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Специалисты разрабатывали концепцию художественно-декоративного оформления главной площади столицы. Центральную конструкцию «7 ноября 1941» и семь интерактивных зон хотели объединить единым сюжетом. Помимо этого, на Манежной площади должны были установить тематическую инсталляцию.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года посвятили 24-й годовщине Октябрьской революции. Мероприятие прошло во время Великой Отечественной войны, его цель — поднять боевой дух Красной армии и граждан.

День народного единства отмечается 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду, в этот день недели вся страна уходит на государственный выходной.

Ранее из-за коронавируса в Москве скончались 55 человек. У всех была диагностирована пневмония, а тест на коронавирус показал положительный результат.