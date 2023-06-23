Общество 23 июня 2023, 16:05 Массовую зарядку проведут в московском парке искусств «Музеон»

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В парке «Музеон» в Москве проведут массовую зарядку для всех желающих. Об этом сообщило НСН со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Массовые зарядки начнут проводить для жителей старшего возраста. начиная со вторника, 27 июня. Старт к занятия дадут в 10 утра.

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«Трансляцию первой зарядки в парке „Музеон“ будут транслировать в соцсетях проекта „Московское долголетие“ и во всех центрах московского долголетия», — уточнила Ракова.

Он добавила, что вскоре подобные зарядки будут проводить и в других местах.

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