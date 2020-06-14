Массовую вечеринку устроили под Орлом на День России во время пандемии. Видео

Толпа людей собралась в парке «Горки» под Орлом, чтобы отпраздновать День России, вопреки запрету из-за пандемии коронавируса. Полиция начала проверку.

В Сеть попала видеозапись с вечеринки, которая и привлекла внимание правоохранительных органов. На кадрах видно, что людей в лесу очень много. Социальной дистанции никто не соблюдает: люди в едином порыве хором распевают песню группы «Валентин Стрыкало» «Наше лето» и жгут файеры.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказал РИА «Новости» представитель МВД.

В Орловской области врачи выявили 3559 случаев COVID-19. Вылечились от болезни 1689 человек. 35 пациентов умерли от последствий заражения коронавирусом. Как свидетельствует интерактивная карта выхода из самоизоляции, регион сейчас находится на первом этапе снятия ограничений. В области можно гулять, заниматься спортом на открытом воздухе. Открылись предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.