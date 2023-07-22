Общество 22 июля 2023, 09:42 Массовую шринкфляцию в магазинах выявили в Госдуме Депутат Чернышов сообщил о массовой шринкфляции в московских магазинах РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Борис Чернышов провел контрольные закупки молочной продукции в московских магазинах, результаты продемонстрировали массовую шринкфляцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Шринкфляцией в экономике называют снижение натурального количества товара в упаковке при сохранении прежней цены.

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Всего анонимные закупки прошли в 122 магазинах и торговых точках российской столицы с 1 по 18 июля.

«Исследование выявило массовую шринкфляцию. Например, 87% от ассортимента молочной продукции представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров. При этом сама тара практически неотличима от литровой упаковки кефира или молока», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, расхождения выявили в крупах, составляющих основу потребительной корзины, — овсяных хлопьях, пшене, рисе и гречке. Пачки оказались расфасованы по 450 и 900 граммов вместо необходимых 500 граммов и одного килограмма в 97% закупок.

«Мне кажется, любой житель России может прислать нам сотню подтверждений шринкфляции, зайдя в ближайший магазин с продуктами», — добавил Чернышов.

Ранее Росстат сообщил о подорожании гречки в России впервые с мая 2022 года.