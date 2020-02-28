Массовую гонку «Заповедная лыжня-2020» устроят в Башкирии
Массовая лыжная гонка пройдет в башкирском селе Нугуш. Национальный парк «Башкирия» примет участников 29 февраля. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на организаторов мероприятия.
В ходе соревнования все желающие смогут пройти один из шести маршрутов разной длины и сложности.
Тем, кто планирует принять участие в «Заповедной лыжне-2020», необходимо прийти к девяти утра на регистрацию в Центр по развитию семейного и детского отдыха «Горный воздух». Детям от семи до 17 лет нужно предоставить справку об отсутствии противопоказаний к участию в соревнованиях. Дошкольников должны сопровождать взрослые.
Старт соревнования назначен на 11:00.
Для участников и гостей организаторы устроят развлекательную программу. В нее войдут интеллектуальная разминка, эстафеты, игры на смекалку и сообразительность.