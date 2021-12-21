В МЧС объяснили, в каких случаях в России может применяться массовое захоронение трупов

Руководство МЧС ответило на запрос «360» о том, в каких случаях могут применяться срочные массовые захоронения.

На официальном портале правовой информации появился национальный стандарт срочного захоронения в военное и мирное время.

«В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ „О гражданской обороне“ срочное захоронение трупов в военное время является одной из задач гражданской обороны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что массовая гибель людей и животных возможна и при крупномасштабных ЧС в мирное время (например, землетрясения).

«В целях нормативно-технического обеспечения вышеуказанной задачи ГО и соблюдения единых подходов при выполнении санитарно-эпидемиологических и морально-этических норм как в мирное, так и в военное время в сентябре 2021 года принят ГОСТ Р 42.7.01-2021 „Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время“», — объяснили в МЧС.

Принятое распоряжение носит рекомендательный характер и может быть использовано органами государственной власти, органами местного самоуправления при решении задач в области ГО и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера.

Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина заявила, что сейчас документ просто изменил статус и стал национальным стандартом, хотя содержание осталось прежним.