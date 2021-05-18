Массовое захоронение мирных жителей времен ВОВ нашли в Новгородской области

Массовое захоронение мирных жителей времен Великой Отечественной войны обнаружили в Новгородской области. Специалисты эксгумировали останки более 190 человек.

Захоронения были найдены в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области, сообщили в Следственном комитете России.

«Военнослужащие совместно с Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа, Новгородской общественной организацией „Поисковая экспедиция ‚Долина‘ памяти Н. И. Орлова“ и „Поисковым движением России“ обнаружили ранее не исследованное массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, уничтоженных нацистскими карателями в годы оккупации региона», — сообщили в ведомстве.

Уже эксгумированы останки более 190 человек, работы продолжаются. На месте обнаружения захоронения работают следователи в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками. По останкам проведут судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить пол, возраст, наличие повреждений, причину и давность наступления смерти.